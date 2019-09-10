Kasımpaşa’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takımında bulunan Tobias Heintz’ın katılmadığı bildirildi. Lacivert-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.