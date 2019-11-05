Kasımpaşa’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05 Kasım 2019, Salı 22:32
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Kasımpaşa’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kasımpaşa, Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla süren idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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