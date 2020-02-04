Kasımpaşa, Süper Lig'in 21.hafta maçında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Devre arasında büyük bir operasyon yapan ve büyük bir değişim yaşanıyor Kasımpaşa'da, teknik adam tercihi de bu hafta içinde Fuat Çapa'dan yana kullanacağı bildirildi. Kasımpaşa'da son Ankaragücü maçının ilk 11'inde 7 tane yeni transfer oynadı.

Kasımpaşa'nın Ankaragücü maçı ilk 11'i

99. FATİH ÖZTÜRK

80. YASSINE MERIAH (yeni transfer)

94. FLORENT HADERGJONAJ (yeni transfer)

15. TARKAN SERBEST (yeni transfer)

17. RICARDO QUARESMA

24. MICKAEL TIRPAN (yeni transfer)

25. TOMAS BRECKA (yeni transfer)

26. İLHAN DEPE

11. MAME THIAM

70. DIEUMERCI NDONGALA (yeni transfer)

92. OUSSAMA HADDADI (yeni transfer)





Kaleci hariç 30 yaş üzeri sadece Quaresma var

Kasımpaşa'da oyuna sonrada giren Anıl Koç yine bir başka yeni transfer olurken 2000 doğumlu Hakan Demir ve 2002 doğumlu Çağtay Kurukalıp süre alan diğer isimler oldu. Kasımpaşa'nın görev yapan kadrosunda kaleci Fatih Öztürk dışında 28 yaş üstü sadece Ricardo Quaresma (36) yer aldı.

Kasımpaşa'da orta saha oyuncuları Aytaç Kara ve Hajradinovic cezalı ayrıca Koita, Sadiku, Pavelka ve Yusuf Erdoğan sakatlıkları nedeniyle görev yapamadı. Kasımpaşa bu sezon 16 farklı yabancı oyuna süre verdi





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



