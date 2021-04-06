Kasımpaşa'da, Aytaç Kara'nın kadro dışı kalması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Kulüpten alınan bilgiye göre bu kararda, yıldız oyuncunun gol sevincinin etkili olmadığı, özellikle oyundan çıkarkenki tavrı nedeniyle böyle bir yaptırım uygulandığı belirtildi

Kararın sebebi sevinç değil

Beşiktaş karşısında attığı harika golle takımına galibiyeti getiren ve ligin kaderi açısından çok kritik bir sayıya imza atan Aytaç Kara'nın dün kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Kamuoyunda yıldız futbolcunun, gol sevinci nedeniyle bu kararın alındığı düşünülürken, aslında durumun öyle olmadığı kaydedildi. Aytaç'ın gol sevinci ile ilgili kadro dışı kalmasının gündeme bile gelmediği, oyunda çıkarken hocasına gösterdiği tavır ve kulübe yerine doğrudan tünele gitmesi sebebiyle bu kararın alındığı öğrenildi.



