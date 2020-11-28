Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 13 Kasım'da göreve gelen teknik direktör İrfan Buz, istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İrfan Buz, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dün gün içerisinde yaşanan tek istifa İrfan Buz değildi. Kasımpaşa'nın CEO'su Serkan Reçber de istifa ettiğini duyurmuş ve İstanbul ekibi ile yollarını ayırmıştı.

Sezon başında da Mehmet Altıparmak'la yola çıkan ve aldığı galibiyetlere rağmen yolların ayrıldığı tecrübeli teknik adamın ardından yaşanan üst üste istifa olayları akıllarda soru işareti bıraktı. Olayın perde arkasında yaşananlara FANATİK ulaştı.









İşte yaşananlar

Bu 3 isimle de yolların ayrılma nedeninin ortak olduğu ortaya çıktı. Kasımpaşa A.Ş ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner, Aytaç Kara'nın duran topları kullanmamasını istiyor. Mehmet Altıparmak'la da yolların bu nedenle ayrıldığı belirtilirken, bir maçta daha aynı gelişmelerin yaşandığı belirtildi.

Erzincanspor ile oynanan kupa maçının 85. dakikasında duran topun başına Aytaç Kara'nın gelmesiyle ortalık bir anda karışıyor. İngiltere'de bulunan Başkan, direkt Serkan Reçber ile iletişime geçiyor ve İrfan Buz'u bu konuda uyarmasını istiyor. Başkan hem İrfan Buz'un hem de Aytaç Kara ile yolların hemen ayrılmasını istediği ortaya çıktı. Karşılıklı restleşmenin ardından Serkan Reçber de İrfan Buz da görevlerinden ayrıldı.

Mehmet Caner Kolağasıgil







