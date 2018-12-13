Kasımpaşa’da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve ayak tenisinden sonra orta ve gol vuruşu çalışmalarıyla süren idman, minyatür kalelerle yapılan maçla tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili, antrenmanda yer almadı.

Kasımpaşa, yarın sabah yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA