Kasımpaşa zorda olsa turu geçmeyi başardı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor FK karşısında 2-2 berabere kalıp tur atladı. Normal süresi ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile biten ve uzatmalara giden maçı berabere bitiren Kasımpaşa üst tura yükseldi.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Van Spor FK 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, bir üst tura yükseldi. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Kasımpaşa takımı rövanş maçının normal süresini 2-1 geride kapattı. Uzatmalarda deneyimli oyuncu İlhan Depe'nin golü İstanbul ekibine turu getirdi.
Maçtan dakikalar
33. dakikada konuk ekip öne geçti. Uğurcan Yazğılı’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde çektiği şut kaleciden döndü, ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic’in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
45. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı atışında Batuhan Er’in vuruşunda top kaleci Murat Can Yıldız’ın sağından filelere gitti: 1-1
60. dakikada Vanspor Futbol Kulübü, skoru 2-1’e taşıdı. Sol kanattan gelişen atakta, ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Cansu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Kaşılaşmada, 90 dakikada ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.
96. dakikada Kasımpaşa’nın atağında sol çaprazdan Heintz’in ortasında, ceza sahasında topla buluşan İlhan Depe, meşin yuvarlağı kaleci Salih Şenbaş’ın sağından ağlara gönderdi: 2-2 Kasımpaşa, İstanbul’da 2-1 kazandığı maçın rövanşında, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bir üst tura çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx
Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk xx, İsmail Güner x (Sefa Küpeli dk. 72 x), Şerif Doğan x, Oktay Aydın xx (Mert Özyıldırım dk. 100 x), Barış Sağır xx, Cihan Özkaymak x (Tunç Murat Behram dk. 46 x), Serdar Cansu xx, Mehmet Sıddık İstemi x, Batuhan Er xx (Emrah Tacir dk. 82 x)
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Kasımpaşa: Murat Can Yıldız xxx, Ben Youssef xx, Uğurcan Yazğılı xx, Karim Hafez xxx, Haris Hajradinovic xxx, Tobias Heintz xx (Emre Çetinkaya dk. 111 x), Veysel Sarı xx, İlhan Depe xxx (Batuhan Dıraga dk. 106 x), Azad Toptik xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 61 xx), Çağtay Kurukalıp xxx, Khalili xxx (Öğuzhan Özcan dk. 116 ?)
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Sarı Kartlar: Murat Can Yıldız, İlhan Depe, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu (Van Spor FK)
Goller: Hajradinovic (dk. 34), İlhan Depe (dk. 90+7) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 45+1 pen.), Serdar Cansu (dk. 60) (Van Spor FK)
VAN (İHA)