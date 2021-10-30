Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-0

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 11. haftasında ÖK Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile çıktığı ilk maçta 8 haftalık galibiyet hasretine son vermek istedi. Sumudica ile 2'de 2 yapan Malatya temsilcisi ise çıkışını İstanbul deplasmanında sürdürmenin hesaplarını yaptı.

Maçın ilk yarısında konuk ekip ÖK Yeni Malatyaspor'un tehlikeli atakları vardı. Tetteh ve Mounir ile gol arayan Malatyaspor, ilk yarıda istediğini bulamadı. Kasımpaşa da rakibinin ataklarını engellemeyle ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıya Kasımpaşa etkili başladı. Dakika 54'de Sadiku gol perdesini açan isim oldu. 73'te bu kez sahneye ikinci yarıda oyuna giren Umut Bozok çıktı ve Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirdi. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa 8 hafta sonra galibiyetle yeni teknik adamı Hakan Kutlu ile tanıştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 8' Malatyaspor Tetteh ile tehlikeli geldi. Kasımpaşa ceza alanına gelen topa savunmanın arasından düşerken vuran Tetteh'in bu denemesi başarılı olmadı ve top yandan az farkla auta çıktı.

⏱ 11' Yeni Malatyaspor'un Tetteh ile attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Sol kanattan Mounir'in yerden gönderdiği pasla hareketlenen Tetteh, top gelir gelmez şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak kalkan bayrak golü ofsayt nedeniyle geçerli saymadı. VAR'dan yapılan inceleme sonrasında da ofsayt kararının doğru olduğu görüldü.

⏱ 31' Yeni Malatyaspor bir kez daha etkili geldi. Sağ kanatta Mustafa Eskihellaç ceza sahasına giren ve savunma arkasına sarkan Tetteh'e pasını gönderdi. Tetteh ceza sahası içerisindeki Adem'e yerden pasını attı ancak Adem ön alan gelince top arkaya açıldı ve Malatyaspor gol şansını kaçırdı.

⏱ 39' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Tetteh topla birlikte ceza sahası sol dışına kadar geldi. Yerden yayın üzerindeki arkadaşı Mounir'e gönderdi. Fransız futbolcu şutunu attı kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

⏱ 41' Yeni Malatyaspor etkili ataklarını sürdürmeye devam etti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içerisine geldi. Kasımpaşa kalesinin önünde yaşanan karambolde ev sahibi ekibin savunması topu güçlükle uzaklaştırdı.

⏱ 49' Kasımpaşa tehlikeli geldi. Orta sahanın az ilerisinden Nabil Dirar, ceza sahasına boş koşu yapan Hajradinovic'e pasını gönderdi. Bosnalı futbolcu yerden ceza sahasındaki Umut Bozok'a göndermek istedi ancak son anda Yeni Malatyaspor savunması kornere çeldi.

⏱ 51' Kasımpaşa bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metrelik mesafeden Hajradinovic şutunu attı ancak top üst direği sıyırarak auta çıktı.

⏱ 54' Kasımpaşa ikinci yarıda tehlikeli ataklarını sürdürmeye devam etti. Ceza sahası içerisinde Yusuf Erdoğan rakibini çalımladıktan sonra şutunu attı ancak Ertaç son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

⚽ GOL | 54' Kasımpaşa Sadiku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden ceza sahası arka direğine gönderilen ortaya Sadiku kafasıyla uzak köşeye gönderdi ve top filelerle buluştu: 1-0.

⚽ GOL | 73' Kasımpaşa, Umut Bozuk'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Yine sol köşeden ceza sahasına kullanılan kornerde, boş pozisyonda Umut Bozok kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ertaç'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Jörgensen

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Hafez, Chouiar, Tetteh, Adem