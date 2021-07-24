Süper Lig 'de kiralık olarak 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa, 2020-21 sezonunda ise Çaykur Rizespor formaları giyen Yassine Meriah, bonservisinin bulunduğu Olympiacos'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibinin kadrosunda düşünülmezken yeni adresinin Al Ain olacağı belirtilmekte.

Tunus radyosu IFM'in haberine göre Meriah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain ile görüşmelerde bulunurken transferin bitme aşamasına geldiği aktarılıyor. Meriah'ın Al Ain ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.