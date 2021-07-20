MENÜ

Kasımpaşa, Valentin Eysseric transferini bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Serie A'da Fiorentina forması giyen Valentin Eysseric'in transferini bitirme noktasına getirirken oyuncunun hafta sonu Türkiye'de olması planlanıyor.

20 Temmuz 2021, Salı 16:01 Son Güncelleme:
- A +
Kasımpaşa, Valentin Eysseric transferini bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, orta sahaya önemli bir takviye gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kasımpaşa'nın Fransız oyuncu Valentin Eysseric ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi. 

RMC Sport'tan Loic Tanzi, Niort'tan Dylan Louiserre'i kadrosuna katma girişimlerinde başarısız olan Kasımpaşa'nın Valentin Eysseric'i kadrosuna katmak istediğini belirtmişti. 

Fransız basınından Le Progres ise Fiorentina ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Eysseric'in Türkiye'ye transfer olmak üzere olduğunu belirtti. Edinilen bilgilere göre Kasımpaşa ile görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği ve ufak detayların kaldığı aktarıldı.

Hafta sonu Türkiye'ye gelmesi planlanan 29 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...