Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor sezonun ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takım deplasmanda karşılaşacağı rakibini yenerek sezona 3 puanla başlamak istiyor. Ev sahibi takım ise Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Trabzonspor muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Fernandes, Youssef, Hafez, Aytaç, Pavelka, İlhan, Khalili, Yusuf, Koita

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Sosa, A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi’nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Gözler Sörloth'ta olacak!

Kasımpaşa karşısında Bordo-Mavililer adına gözler, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag maçlarında yıldızlaşan Alexander Sörloth’da olacak. 2 maçta da 1’er kez rakip fileleri havalandıran Norveçli, şu ana kadar takımını sırtlamayı başardı. 23 yaşındaki golcünün performansını teknik direktör Ünal Karaman da karşılıksız bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcının Sörloth’a, “Bu maçta sana güveniyorum. Takımın yıldızı sen olacaksın” dediği öğrenildi.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul’da yapacakları müsabakayla 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İstanbul’da denge

İstanbul’da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.



