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Kasımpaşa Tobias Heintz ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tobias Heintz karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

22 Ocak 2021, Cuma 13:09 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa Tobias Heintz ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa, kadrosunu güçlendirmeye devam ederken bir yandan da ayrılıklar yaşıyor. İstanbul ekibi, geçen sezon devre arasında Norveç ekibi Sarpsborg'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tobias Heintz ile anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kasımpaşa, "Oyuncularımızdan Tobias Heintz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrulmıştır. Tobias Heintz'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleriyle ayrılığı resmen açıkladı.

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