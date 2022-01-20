Süper Lig 'in 22. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray 'ı, Ryan Donk, Umut Bozok ve Kevin Varga'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Sami Uğurlu yönetimindeki Paşa 5. maçında da kaybetmedi ve tam 13 puan topladı.









Zaferin ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Ciddi manada iyi bir performans gösteriyoruz. İnanılmaz bir tempomuz var. Çocuklar, canla başla mücadele ediyorlar. İnşallah Kayserispor maçını da kazanıp ligde rahat bir pozisyonda olmayı düşünüyoruz ilerleyen süreçte" açıklamalarında bulundu.