Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: İnanılmaz bir tempomuz var
Galatasaray engelini de 3-1'le geçerek 5. maçında 13. puanını hanesine yazdıran Sami Uğurlu'nun Kasımpaşa'sı performansıyla beğeni topladı. Maçın ardından konuşan Uğurlu'nun yardımcısı Ümit Şengül, "Ciddi manada iyi bir performans gösteriyoruz. İnanılmaz bir tempomuz var. Çocuklar, canla başla mücadele ediyorlar" dedi.
Süper Lig 'in 22. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray 'ı, Ryan Donk, Umut Bozok ve Kevin Varga'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Sami Uğurlu yönetimindeki Paşa 5. maçında da kaybetmedi ve tam 13 puan topladı.
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Zaferin ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Ciddi manada iyi bir performans gösteriyoruz. İnanılmaz bir tempomuz var. Çocuklar, canla başla mücadele ediyorlar. İnşallah Kayserispor maçını da kazanıp ligde rahat bir pozisyonda olmayı düşünüyoruz ilerleyen süreçte" açıklamalarında bulundu.