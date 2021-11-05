Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Pozisyonları değerlendirsek...

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibi kutladı. Maçın her iki devresinde de üstün oynayan taraf olduklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Özellikle ikinci yarıda girdiğimiz çok net gol pozisyonları var. Oyunun da hakimiydik. Beraberlik golünü atabilsek maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Ama ortaya koyduğumuz bir oyun anlayışı ve mücadele var. Geçen hafta kazandığımız bir maç vardı, bugün de oyun anlamında ortaya koyduğumuz iyi şeyler vardı. Tabii bazı hatalarımız ve duran toptan yediğimiz 2 gol var. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek maç çok farklı yere gidebilirdi. Çok kısa süredir oyuncularla beraberiz ama 2 maçtır geçmişe göre daha pozitif bir futbol var. Rakibe çok az sayıda gol pozisyonu verdik. Zannediyorum 2 golün dışında, maçın sonuna doğru bir net daha pozisyon verdik. Çalışacağız, milli maç arası bizim için fırsat. Üzerine koyarak devam edeceğiz, üzgünüz."

Kutlu, maçın sonunda yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, "Bazen hatalar olabiliyor. Hakem de maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş, maçın bittiğini zannetmiş. Sonra bize yeniden maça çıkmamız gerektiğini söylediler, biz de çıktık. Olabiliyor böyle hatalar, üzerinde çok durmamak gerekiyor. Bizler de hata yapabiliyoruz, hakem de bir hata yapmış." diye konuştu.

GAZİANTEP (AA)