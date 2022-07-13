Kasımpaşa Stephane Bahoken ile anlaşma sağladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına damgasını vuran Jackson Muleka’nın kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, aradığı ismi Fransa’da buldu. İstanbul ekibi, son olarak Angers forması giyen ve bonservisi elinde olan Stephane Bahoken ile anlaşma sağladı. İsmi Ankaragücü ile de anılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvetin, kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek kendisini Lacivert-Beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Opsiyonlu sözleşme

Bonservisi elinde olan Bahoken’in Paşa’yla yaptığı anlaşmada 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla Ligue 1’de 29 maça çıkan tecrübeli forvet, 3 gol attı. Kamerun A Milli Takım formasını da 4 kez giyen Bahoken, rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.







