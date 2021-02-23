Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul ilimizde bulunan stadyumlardan biridir. Kasımpaşa Kulübü'nün kendi sahasında yaptığı maçlar bu sahada yapılır. Futbol yanında atletizm gibi başka spor dalları için de kompleksler içeren sahaya İstanbul'un her yerinden metro, otobüs, tren, taksi gibi ulaşım araçlarıyla ulaşım imkanı bulunur. Kasımpaşa Kulübü'nün renkleri olan lacivert ve beyaz stadyumun tasarımında kullanılan iki ana renk olmuştur. Stadyum esasen 2005 Yılında Kasımpaşa Stadyumu adıyla inşa edilerek kullanıma açılmıştır. Daha sonra isim değişikliğine gidilmiş ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu adını almıştır. İsim değişikliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşalı olmasının etkisi vardır.

Stadyum, 2010 yılında restorasyon görmüştür. Bu stadyum, Kasımpaşa'nın maçlarının az olduğu ya da şehir dışında olduğu dönemlerde İstanbul'daki başka takımların kullanımına da sunulabilir. Beşiktaş gibi futbol kulüpleri tarafından da kullanılmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunun inşasında UEFA tarafından belirlenen standartlara uyulmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu nerede?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu İstanbul'un Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde bulunur. İstanbul içinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyuma ulaşımın kolaylaştırılması için metro, otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun kapasitesi ne kadar?

Stadyumda futbol için düzenlenmiş alanlar yanında mini atletizm kompleksleri de bulunur. Ayrıca standartlara uygun bir koşu pisti de mevcuttur.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı kaç kişilik?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunun koltuk kapasitesi 14.234'dir. Bu kapasitenin 8.452 kişilik kısmının üstü kapalıdır.