Kasımpaşa - Sivasspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa evinde son 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan Sivasspor 'u ağırlayacak.

Ev sahibi takımda Haris Hajradinovic cezası, misafir takımda ise Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev sahibi Kasımpaşa son hafta Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Organize olmakta zorlanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri savunma sorununu hala çözemedi. Bireysel hataların fazla olması ve defans hattının kırılganlığı en büyük sorunları. Formda rakipleri karşısında oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeleri bekleniyor.

Sivasspor son maçında Galatasaray 'ı 1-0 yendi. Alınan galibiyetler sonrasında oyuncularına temkinli futbol oynatan Rıza hocanın bu maçta taviz vermesi beklenmiyor. Deplasman takımının kontrollü başlangıç yapması ve sabırlı oynaması bekleniyor.

Sivasspor deplasmanda oynadığı son 7 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Oran Analizi

Sivasspor için TEK oranı 1.77 olduğunda toplam 3 maçın hepsi TEK bitti.