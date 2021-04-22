Kasımpaşa, Şenol Can yönetiminde ilk kez kaybetti
Kasımpaşa sahasında oynadığı Başakşehir maçını 1-0 kaybetti ve yeni teknik direktörü Şenol Can yönetiminde ilk kez yenildi. Beşiktaş maçı ile göreve gelen Şenol Can o maçın ardından galibiyet göremedi
Kasımpaşa Süper Lig'in 36.haftasında sahasında Başakşehir'e 1-0 kaybetti ve yeni teknik direktörü Şenol Can yönetiminde ilk kez mağlup oldu. Düşme hattına yakın pozisyonda yer alan Kasımpaşa'da Şenol Can göreve Beşiktaş maçı ile gelmişti.
Beşiktaş maçını 1-0 kazanan Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa, daha sonraki 4 maçı da galip bitiremedi
1-0 Beşiktaş
1-1 Denizlispor
0-0 Yeni Malatyaspor
2-2 Gaziantep FK
0-1 Başakşehir