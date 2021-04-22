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Kasımpaşa, Şenol Can yönetiminde ilk kez kaybetti

Kasımpaşa sahasında oynadığı Başakşehir maçını 1-0 kaybetti ve yeni teknik direktörü Şenol Can yönetiminde ilk kez yenildi. Beşiktaş maçı ile göreve gelen Şenol Can o maçın ardından galibiyet göremedi

22 Nisan 2021, Perşembe 21:20 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Şenol Can yönetiminde ilk kez kaybetti

Kasımpaşa Süper Lig'in 36.haftasında sahasında Başakşehir'e 1-0 kaybetti ve yeni teknik direktörü Şenol Can yönetiminde ilk kez mağlup oldu. Düşme hattına yakın pozisyonda yer alan Kasımpaşa'da Şenol Can göreve Beşiktaş maçı ile gelmişti.

Beşiktaş maçını 1-0 kazanan Şenol Can yönetimindeki Kasımpaşa, daha sonraki 4 maçı da galip bitiremedi

1-0 Beşiktaş

1-1 Denizlispor

0-0 Yeni Malatyaspor

2-2 Gaziantep FK

0-1 Başakşehir


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