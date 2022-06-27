Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Artvin Hopaspor ile yollarını ayıran Selim Dilli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig ekiplerinden olan Hopa formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan 24 yaşındaki orta saha, Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Lacivert Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz Selim Dilli, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.'' ifadeleri kullanıldı.







