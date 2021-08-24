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Kasımpaşa, Ryan Donk'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

24 Ağustos 2021, Salı 15:07 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Ryan Donk'u transfer etti

Kasımpaşa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

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