Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan ancak daha sonra 3 maç üstüste kaybeden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrılmıştı.

İstanbul ekibinin sezon sonuna kadar tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'yle anlaşma sağladığı belirtildi. Denizli son olarak 2016/2017 sezonunun ikinci yarısında Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Denizli, ayrıca 3 Büyükler'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda...

Bu haberi de okudular Kasımpaşa Kemal Özdeş ile yolları ayırdı