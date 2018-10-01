Kasımpaşa Mustafa Denizli'yle anlaştı
Sabah saatlerinde Kemal Özdeş'le yollarını ayırdığını açıklayan Kasımpaşa'da yeni teknik adam Mustafa Denizli oldu. Tecrübeli teknik adam Kemerburgaz Tesisleri'ne geldi ve incelemelerde bulundu.
Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan ancak daha sonra 3 maç üstüste kaybeden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrılmıştı.
İstanbul ekibinin sezon sonuna kadar tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'yle anlaşma sağladığı belirtildi. Denizli son olarak 2016/2017 sezonunun ikinci yarısında Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Denizli, ayrıca 3 Büyükler'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda...
Bu haberi de okudularKasımpaşa Kemal Özdeş ile yolları ayırdı