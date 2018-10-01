Kasımpaşa Mustafa Denizli'yle anlaştı

Sabah saatlerinde Kemal Özdeş'le yollarını ayırdığını açıklayan Kasımpaşa'da yeni teknik adam Mustafa Denizli oldu. Tecrübeli teknik adam Kemerburgaz Tesisleri'ne geldi ve incelemelerde bulundu.

01 Ekim 2018, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 18:08
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Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan ancak daha sonra 3 maç üstüste kaybeden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrılmıştı.

İstanbul ekibinin sezon sonuna kadar tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'yle anlaşma sağladığı belirtildi. Denizli son olarak 2016/2017 sezonunun ikinci yarısında Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Denizli, ayrıca 3 Büyükler'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda...

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