Kasımpaşa - Menemen Belediyespor maç sonucu: 4-1

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 38'inci dakikalarda Mustafa, 34'üncü dakikada penaltıdan Koita ve 72'nci dakikada Eduok kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 84'üncü dakikada Serhat'tan geldi. Deplasmanda oynanan ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında sağ kanattan Okan'ın ceza sahasına ortasında Umut’un şutu az fazla dışarı çıktı.

20. dakikada Mustafa Şen ile yaptığı verkaçla ceza alanı içine giren Rıdvan'ın sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

27. dakikada Pavelka'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Ethem'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Eduok’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada penaltı atışını kullanan Koita topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0

38. dakikada Koita’nın pasında ceza alanı arkasına sarkan Eduok’ın ortasında uygun pozisyonda Mustafa topu ağlara gönderdi. 3-0

59. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Rıdvan Koçak'ın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

71. dakikada Mustafa Ethem’in savunma arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Eduok'un şutu ağlara gitti. 4-0

84. dakikada Umut’un savunma arkasına arkasına gönderdiği topla buluşan Serhat’ın sert şutu filelerle buluştu. 4-1

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş

KASIMPAŞA: Eray - Onur, Ben Youssef, Sa (Dk. 46 Veysel), Özgür, Hakan Pavelka, Tarkan, Koita (Dk. 46 Hasan), Eduok (Dk. 72 Çağatay), Ethem

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati - Veli, Alberk (Dk. 46 Talha), Mert, Murat, Taşkın, Mustafa (Dk. 62 Serhat), Umut, Rıdvan, Okan, Vedat (Dk. 56 Tayfun)

GOLLER: Dk. 27 ve Dk. 38 Mustafa, Dk. 34 Koita (P), Dk. 72 Eduok (Kasımpaşa) - Dk. 84 Serhat (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Pavelka (Kasımpaşa)