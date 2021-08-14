Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Hatayspor'da golcü futbolcu Aaron Boupendza'nın maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

Yeşil kırmızılı ekip, herhangi bir sakatlığı bulunmayan golcü futbolcunun transferi için Udinese ve bir Katar kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan, maç öncesi yaptığı açıklamada Boupendza'nın satıldığını dile getirdi. Ancak tecrübeli teknik adam takım ismi vermekten kaçındı.





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Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin de gündemine geldi

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 Süper Lig maçında attığı 22 golle, sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.