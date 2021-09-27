Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 maç sonunda tek galibiyeti bulunan Kasımpaşa, bir çıkış yakalamak için henüz yenilgisi bulunmayan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde konuk ekipte Musa Çağıran ve Artem Kravets yok. İstanbul temsilcisinde ise Ben Ouannes, Kevin Varga, Florent Hadergjonaj, Nabil Dirar ve Nicolai Jorgensen sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.

Kasımpaşa - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 'in 7. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün Konyaspor'u konuk edecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maç saat 20:00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Kasımpaşa - Konyaspor muhtemel 11'leri:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut,

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi.