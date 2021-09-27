Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 12 puanla maç eksiği ile 6. sırada bulunan Konyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Konuk takım ise zorlu deplasmana 3 puan parolası ile geliyor. Yeşil beyazlılar, Kasımpaşa karşısında galibiyet alarak üst sıraların en yakın takipçisi olmaya devam etmek istiyor. Peki Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
6 maç sonunda tek galibiyeti bulunan Kasımpaşa, bir çıkış yakalamak için henüz yenilgisi bulunmayan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde konuk ekipte Musa Çağıran ve Artem Kravets yok. İstanbul temsilcisinde ise Ben Ouannes, Kevin Varga, Florent Hadergjonaj, Nabil Dirar ve Nicolai Jorgensen sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.
Kasımpaşa - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig 'in 7. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bugün Konyaspor'u konuk edecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maç saat 20:00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Kasımpaşa - Konyaspor muhtemel 11'leri:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut,
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi.