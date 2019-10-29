Kasımpaşa, Kemerspor 2003 maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003 ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde teknik sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma ve pasla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Futbolcular, teknik heyet ve A takım personeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenman sahasında Türk bayrağı açtı.

Kemerspor 2003 maçı hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, akşam saatlerinde uçakla Antalya’ya gidecek.