Kasımpaşa, Kemerspor 2003 maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003 ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

29 Ekim 2019, Salı 20:53
- A +
Kasımpaşa, Kemerspor 2003 maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Kemerspor 2003 ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde teknik sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma ve pasla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Futbolcular, teknik heyet ve A takım personeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenman sahasında Türk bayrağı açtı.

Kemerspor 2003 maçı hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, akşam saatlerinde uçakla Antalya’ya gidecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...