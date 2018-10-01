Kasımpaşa Kemal Özdeş ile yolları ayırdı

Lige fırtına gibi girip 4 maç üstüste kazanan ancak daha sonra oynadığı 3 maçta 10 gol yiyip 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 12:10 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 12:52
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Kasımpaşa'da 2-0 öne geçilen ve ikinci yarıda yenen gollerle 4-2 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.

Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

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10 hafta dolmadan giden gidene!

Kemal Özdeş teknik direktör kıyımında bu sezon ilk değil. Her sene olduğu gibi Süper Lig'de kulüpler kısa sürede hocalarını göndermeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez'le, Erzurumspor Mehmet Altıparmak'la, Akhisarspor da Safet Susic'le yolları ayırmıştı.

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