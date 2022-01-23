Kasımpaşa - Kayserispor maçı (CANLI)

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig 'in 23. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. 4 maçtır kazanan, son maçında Galatasaray 'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden ve Kasımpaşa, 24 puanla 16. sırada. İstanbul ekibi, evinde kazanıp serisini 5 maça taşımayı hedefliyor. 6 maçtır kaybetmeyen ve 31 puanla 10. basamakta bulunan Kayserispor, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Kayserispor, Mario Gavranovic'i golüyle 12. dakikada öne geçti: 1-0.

GOL | Yasir Subaşı'nın 14. dakikada kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi: 1-1.

GOL | Formda forvet Umut Bozok, Kasımpaşa'yı 36'da 2-1 öne geçirdi.

İLK YARI | Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

GOL | Kasımpaşa, Ahmet Engin'in güzel golüyle 53'te farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Kasımpaşa - Kayserispor maçı 11'leri:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Tarkan, Mortadha, Ahmet, Umut

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, Attamah, Gökhan, Emrah, Mustafa, Gavranovic