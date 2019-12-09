Kasımpaşa kabusu bitti

Süper Lig’de 14. hafta mücadelesinde dün akşam konuk olduğu Kasımpaşa’yı uzun süredir deplasmanda yenmekte zorlanan Siyah-Beyazlılar, bu kez istediğini aldı. Bu karşılaşma öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa karşısında son galibiyetini teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 18 Nisan 2015’te 5- 1’lik skorla alan Kara Kartal, tam 1695 gün sonra bu sahada kazanmasını bildi. Beşiktaş, uzun süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen Umut Nayir’ın 90+5’te attığı golle hem takımına şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet getirdi hem de bu kötü gidişe son verdi.

İlk kez geriden gelip kazandı

Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesi öncesinde bu sezon geriye düştüğü 5 maçta da galip gelememişti. Bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Kasımpaşa karşısında bu olumsuz istatistiği bitirdi. İstanbul temsilcisi karşısında 2 kez geriye düşen Beşiktaş, buna rağmen rakibi karşısından galip ayrılmayı başardı.