Kasımpaşa’da forma giyen Mickael Tirpan’ın dramı mutlu sonla noktalandı. Eşi iki sene önce MS hastası olan Tirpan, geçen sezon eşi için Sittard’a yakın rehabilitasyon merkezi bulmuş, kiralık olarak Fortuna Sittard’da forma giymişti. Belçikalı oyuncu eşini her gün rehabilitasyon merkezine götürmüştü. Ancak kiralık sözleşmesi biten Mickael, Kasımpaşa’ya geri dönmüştü.

Milliyet'in haberine göre; Fortuna Sittard’a eşinin tedavisi için gitmek isteyen Tirpan ilk önce yönetimden izin alamamıştı. Kasımpaşa'dan anlayış beklediğini söyleyen Mickael, "Burada oynadığımdan daha az bir paraya gitmeye razıyım. Eşim rahat tedavi görsün diye sağlık merkezine yakın bir yerden ev satın aldım. Turgay Ciner başkanım geçen sezon anlayış göstermişti. Bu sezon da ailemin yanında olmalıyım" demişti.

Belçikalı futbolcu Kasımpaşa’nın anlayış göstermesinin ardından Hollanda ekibine imza attı. İmza töreninde Tirpan’ın mutluluk gözyaşları dökmesi dikkat çekti.