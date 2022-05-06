Kasımpaşa ile Sivasspor 24. randevuda

Spor Toto Süper Lig ’in 36. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00’da deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde son 8 haftada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 18 puan elde eden lacivert-beyazlılar, Sivas'tan galibiyet ile dönmek istiyor. Kasımpaşa, ligde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile topladığı 47 puanla 12. sırada yer alırken, ev sahibi Sivasspor ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile aldığı 48 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Süper Lig’de 24. randevu

İki ekip, Süper Lig’de daha önce 23 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçlarda 7 kez galip gelirken, Sivasspor da 9 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 7 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda lacivert-beyazlılar, 31 kez rakip fileleri havalandırırken, Sivas temsilcisi 38 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Sivasspor 3-1 kazanmıştı.

6 oyuncu ceza sınırında

Kasımpaşa’da Ryan Donk, Florent Hadergjonaj, Ertuğrul Taşkıran, Umut Bozok, Doğucan Haspolat ve Rayane Aabid sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Sivasspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Ali Şansalan düdük çalacak

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.

İHA