Kasımpaşa ile Sivasspor 23. randevuda

Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Sivasspor , yarın saat 13.30’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 23. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 22 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 8, Kasımpaşa ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 61 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde ise 30 gol gördü. İstanbul’da oynanan 11 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 5 kez de rakibine mağlup oldu.

Sivasspor ve Kasımpaşa, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:

2007-2008 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 4-0

Kasımpaşa-Sivasspor: 0-4

2009-2010 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-2

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1

2010-2011 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1

2012-2013 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-0

2013-2014 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2

Kasımpaşa-Sivasspor: 6-2

2014-2015 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1

2015-2016 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Kasımpaşa: 1-0

2017-2018 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 0-3

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-3

2019-2020 Sezonu

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0

Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0

2020-2021 Sezonu

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1

İHA