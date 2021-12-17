Kasımpaşa ile Sivasspor 23. randevuda

Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Sivasspor , yarın saat 13.30’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 23. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan 22 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 8, Kasımpaşa ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.
Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 61 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde ise 30 gol gördü. İstanbul’da oynanan 11 karşılaşmada ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 5 kez de rakibine mağlup oldu.
Sivasspor ve Kasımpaşa, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 2-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:
2007-2008 Sezonu
Sivasspor-Kasımpaşa: 4-0
Kasımpaşa-Sivasspor: 0-4
2009-2010 Sezonu
Kasımpaşa-Sivasspor: 2-2
Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1
2010-2011 Sezonu
Kasımpaşa-Sivasspor: 2-0
Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1
2012-2013 Sezonu
Kasımpaşa-Sivasspor: 1-0
Sivasspor-Kasımpaşa: 1-0
2013-2014 Sezonu
Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2
Kasımpaşa-Sivasspor: 6-2
2014-2015 Sezonu
Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0
Sivasspor-Kasımpaşa: 1-1
2015-2016 Sezonu
Kasımpaşa-Sivasspor: 2-1
Sivasspor-Kasımpaşa: 1-0
2017-2018 Sezonu
Kasımpaşa-Sivasspor: 2-3
Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2
2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Kasımpaşa: 0-3
Kasımpaşa-Sivasspor: 1-3
2019-2020 Sezonu
Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0
Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0
2020-2021 Sezonu
Kasımpaşa-Sivasspor: 2-0
Sivasspor-Kasımpaşa: 2-1
İHA