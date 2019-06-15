Kasımpaşa Hüseyin Doğan’la söz kesti

Teknik direktörlük koltuğuna yeniden Kemal Özdeş’i getiren Kasımpaşa’da transfer çalışmaları da hız kazandı. Özdeş’in raporu doğrultusunda düğmeye basan Lacivert- Beyazlılar, Hollanda 2. Lig takımlarından TOP Oss’ta forma giyen Hüseyin Doğan’la anlaşmaya vardı.

Geçen yaz Hollanda’daki hazırlık kampında TOP Oss’la yapılan hazırlık maçında Özdeş’in dikkatini çeken 24 yaşındaki futbolcu, bonservissiz olarak kadroya katılacak. 10 numara pozisyonunda forma giyen Hüseyin, geride kalan sezonda tam 21 gol attı, 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Başarılı oyuncunun birkaç güne kadar resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.