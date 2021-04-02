Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz.

Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz" denildi.

DHA