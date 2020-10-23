Kasımpaşa-Göztepe maçında tartışılan VAR kararı

Kasımpaşa, sahasında golsüz berabere kaldığı Göztepe maçının 7.dakikasında fileleri havalandırdı ancak bu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal oldu. VAR incelemesinin 4 dakikayı aşması ayrıca ofsayt pozisyonu çok tartışıldı

Koita'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Armin Hodzic'in şutunda top ağlarla buluştu ancak Hodzic'in ofsayt pozisyonu adeta milimetrik ölçümler sonucu bulundu.

GÖRÜNTÜLER: beIN Sports