Kasımpaşa - Göztepe maç sonucu: 3-1
Spor Toto Süper Lig 8. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayan Kasımpaşa, Trezeguet'nin 2 asist, 1 golle şov yaptığı maçı 3-1 kazanmayı başardı ve yeni teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçına sahadan galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta, Kasımpaşa'da açıldı. 4'te 4 yaparak sezona harika bir başlangıç yapan fakat son 3 haftada 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa, evinde Göztepe'yi konuk etti. Yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilk maçına çıkan Kasımpaşa, son 3 maçta 9 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti goller, 21. ve 47. dakikada Eduok, 84. dakikada ise Trezeguet'den geldi. Eduok'un attığı 2 golde de asist yapan Mısırlı yıldız, güzel oyununu bir de golle süsledi ve maçın yıldızı oldu.
Göztepe'nin tek golü ise Yasin Öztekin'den geldi. Son haftaların forma oyuncusu Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yasin Öztekin, 8. hafta sonunda 5 golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 15 puana çıkartarak 2. sıraya yükseldi. 12 puanlı Göztepe ise 6. sırada kaldı.
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Can Handoğlu, Hakan Yemişken
KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 79 İlhan), Tarkan, Eduok (Dk. 89 Koita), Trezeguet (Dk. 90 Özgür Çek), Diagne
GÖZTEPE: Beto - Gassama (Dk. 35 Gouffran), Reis, Titi, Traore (Dk. 17 Berkan), Tayfur, Borges, Alpaslan (Dk. 83 Deniz), Castro, Yasin, Jerome
GOLLER: Dk. 21 - Dk. 47 Eduok, Dk. 84 Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk. 69 Yasin (Göztepe)
SARI KARTLAR: Ben Youssef (Kasımpaşa)