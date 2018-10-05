Kasımpaşa - Göztepe maç sonucu: 3-1

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta, Kasımpaşa'da açıldı. 4'te 4 yaparak sezona harika bir başlangıç yapan fakat son 3 haftada 3 mağlubiyet alan Kasımpaşa, evinde Göztepe'yi konuk etti. Yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilk maçına çıkan Kasımpaşa, son 3 maçta 9 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti goller, 21. ve 47. dakikada Eduok, 84. dakikada ise Trezeguet'den geldi. Eduok'un attığı 2 golde de asist yapan Mısırlı yıldız, güzel oyununu bir de golle süsledi ve maçın yıldızı oldu.

Göztepe'nin tek golü ise Yasin Öztekin'den geldi. Son haftaların forma oyuncusu Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yasin Öztekin, 8. hafta sonunda 5 golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 15 puana çıkartarak 2. sıraya yükseldi. 12 puanlı Göztepe ise 6. sırada kaldı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Can Handoğlu, Hakan Yemişken

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 79 İlhan), Tarkan, Eduok (Dk. 89 Koita), Trezeguet (Dk. 90 Özgür Çek), Diagne

GÖZTEPE: Beto - Gassama (Dk. 35 Gouffran), Reis, Titi, Traore (Dk. 17 Berkan), Tayfur, Borges, Alpaslan (Dk. 83 Deniz), Castro, Yasin, Jerome

GOLLER: Dk. 21 - Dk. 47 Eduok, Dk. 84 Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk. 69 Yasin (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ben Youssef (Kasımpaşa)



