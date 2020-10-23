Kasımpaşa - Göztepe maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe golsüz berabere kaldı. Maç boyunca iki takım da gole yaklaştı hatta mücadelenin başında filelere giden top VAR incelemesi sonucu iptal oldu ancak 90 dakika boyunca gol kaydedilemedi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 8'e, Göztepe ise 7'e yükseltti

Kasımpaşa böylece lig tarihi boyunca sahasında kaybettiği Göztepe karşısında serisini devam ettirdi. Kasımpaşa ev sahibi olduğu sekiz maçta da rakibine kaybetmedi





Maçtan dakikalar

2.dakikada Göztepe korner kazandı. Mossoro ile Halil paslaşarak atışı kullandı ancak yapılan orta ceza sahasına gelmedi

GOL İPTAL! 7.dakikada Kasımpaşa, Hodzic ile fileleri havalandırdı ancak yaklaşık 4 dakika süren VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol iptal oldu

13.dakikada Hodzic'in şutunu kaleci çıkardı

ÖNEMLİ FIRSAT! 20.dakikada kale sahasında Ideye Brown uygun durumda vurdu ancak şutu kaleyi bulmadı

26.dakikada Guilherme topsuz alanda kendini yere bıraktı. Brezilyalı oyuncu kısa süre sakatlık geçirdi ve oyuna devam ediyor

MOSSORO ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 36.dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasına gelen topa kaleci İrfan Can boşa çıktı, Koita'dan seken top kaleye yöneldi ancak Mossoro çizgi üzerinde topu çıkarıp mutlak bir golü engelledi

VAR incelemesi sonucu kaybedilen zaman da hesaba katıldı ve hakem Burak Şeker ilk yarının sonuna en az 6 dakika ekledi

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Göztepe'de Murat Paluli ve Kubilay Sönmez oyuna dahil olurken Lamine Gassama ve Yalçın Kayan oyundan çıkan isimler oldu

DİREKTEN DÖNDÜ! 51.dakikada Hajradinovic'in şutu direkten geri geldi

56.dakika sol çaprazda topu alan Aytaç Kara sert vurdu kaleci topu kornere çeldi

YUSUF ERDOĞAN NET GOLÜ KAÇIRDI! 66.dakikada sol kanttan gelen ortayı kaleci İrfan Can uzaklaştıramadı seken topu uygun durumda Yusuf Erdoğan vurdu ama top yandan auta gitti

69.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Haddadi şutunu çekti top kaleye paralel gitti ve dışarı çıktı

72.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Hajradinovic kullandı gelişine Koita vurdu top yandan auta gitti

ATINÇ SAKATLANDI! 76.dakikada Göztepe'de Atınç sakatlandı, sedye ile saha dışına çıktı ancak kendini iyi hissetti ve sahaya döndü

82.dakikada sağ çaprazda topu alan Hodzic rakibini geçip yerden vurdu top kalecide kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada oyundan Hodzic çıktı yerine Varga girdi

AZ FARKLA AUTA GİTTİ! 87.dakikada ceza sahası dışından Hajradinovic vurdu top az farkla auta gitti

90+5.dakikada köşe vuruşundan oluşan karambolde son anda Koita şutunu çekti ama top kaleyi bulmadı

Mücadele golsüz berabere bitti

















Kasımpaşa - Göztepe ilk 11'ler belli oldu

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil Akbunar, Guilherme, Ideye Brown







