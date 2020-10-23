Kasımpaşa - Göztepe maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe golsüz berabere kaldı. Maç boyunca iki takım da gole yaklaştı hatta mücadelenin başında filelere giden top VAR incelemesi sonucu iptal oldu ancak 90 dakika boyunca gol kaydedilemedi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 8'e, Göztepe ise 7'e yükseltti
Kasımpaşa böylece lig tarihi boyunca sahasında kaybettiği Göztepe karşısında serisini devam ettirdi. Kasımpaşa ev sahibi olduğu sekiz maçta da rakibine kaybetmedi
Maçtan dakikalar
2.dakikada Göztepe korner kazandı. Mossoro ile Halil paslaşarak atışı kullandı ancak yapılan orta ceza sahasına gelmedi
GOL İPTAL! 7.dakikada Kasımpaşa, Hodzic ile fileleri havalandırdı ancak yaklaşık 4 dakika süren VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol iptal oldu
13.dakikada Hodzic'in şutunu kaleci çıkardı
ÖNEMLİ FIRSAT! 20.dakikada kale sahasında Ideye Brown uygun durumda vurdu ancak şutu kaleyi bulmadı
26.dakikada Guilherme topsuz alanda kendini yere bıraktı. Brezilyalı oyuncu kısa süre sakatlık geçirdi ve oyuna devam ediyor
MOSSORO ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 36.dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasına gelen topa kaleci İrfan Can boşa çıktı, Koita'dan seken top kaleye yöneldi ancak Mossoro çizgi üzerinde topu çıkarıp mutlak bir golü engelledi
VAR incelemesi sonucu kaybedilen zaman da hesaba katıldı ve hakem Burak Şeker ilk yarının sonuna en az 6 dakika ekledi
İlk yarı golsüz sona erdi
İkinci yarı başladı. Devre arasında Göztepe'de Murat Paluli ve Kubilay Sönmez oyuna dahil olurken Lamine Gassama ve Yalçın Kayan oyundan çıkan isimler oldu
DİREKTEN DÖNDÜ! 51.dakikada Hajradinovic'in şutu direkten geri geldi
56.dakika sol çaprazda topu alan Aytaç Kara sert vurdu kaleci topu kornere çeldi
YUSUF ERDOĞAN NET GOLÜ KAÇIRDI! 66.dakikada sol kanttan gelen ortayı kaleci İrfan Can uzaklaştıramadı seken topu uygun durumda Yusuf Erdoğan vurdu ama top yandan auta gitti
69.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Haddadi şutunu çekti top kaleye paralel gitti ve dışarı çıktı
72.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Hajradinovic kullandı gelişine Koita vurdu top yandan auta gitti
ATINÇ SAKATLANDI! 76.dakikada Göztepe'de Atınç sakatlandı, sedye ile saha dışına çıktı ancak kendini iyi hissetti ve sahaya döndü
82.dakikada sağ çaprazda topu alan Hodzic rakibini geçip yerden vurdu top kalecide kaldı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada oyundan Hodzic çıktı yerine Varga girdi
AZ FARKLA AUTA GİTTİ! 87.dakikada ceza sahası dışından Hajradinovic vurdu top az farkla auta gitti
90+5.dakikada köşe vuruşundan oluşan karambolde son anda Koita şutunu çekti ama top kaleyi bulmadı
Mücadele golsüz berabere bitti
Kasımpaşa - Göztepe ilk 11'ler belli oldu
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil Akbunar, Guilherme, Ideye Brown