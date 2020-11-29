Kasımpaşa - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni Hodzic'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek yeniden takımın başına geçen Fuat Çapa yönetimindeki ilk maçında galibiyete ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan Koomson’un yerden pasında ceza sahası içinde Haddadi topu aldı. Haddadi pasında da topla buluşan Alan’ın vuruşunda kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL | 16. dakikada Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın savunma arkasına attığı topta kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 1-0

Pozisyona ilişkin uzun VAR incelemesi sonucu gol kararı verildi. Hadergjonaj'ın pasında Hodzic ofsayt pozisyonunda olsa da Gençlerbirliği savunmasının o pasa kayarak müdahalesi ile gol nizami sayıldı.

GOL | 25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Alan, Zargo Toure'yi çok şık bir çalımla geçti ve altı pasa çevirdiği topta Hodzic, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

55. dakikada Giovanni Sio’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunda kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada rakip sahanın ortalarında topu alan Armin Hodzic’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kristoffer Nordfeldt’ten döndü. Topu önünde bulan Hodzic’in bu sefer kafa ile yaptığı vuruşta Nordfeldt yine gole izin vermedi.

65. dakikada Alan’ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Loret Sadiku’nun kafa vuruşunda kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada defansın arkasına sarkan Sami Gökhan Altıparmak’ın ceza sahası içine girip kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

76. dakikada ceza sahası içinde Oussama Haddadi'nin Arda Kızıldağ'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Giovanni Sio’nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına giden meşin yuvarlağı kurtardı.

Karşılaşmayı Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Gilbert Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Dk. 83 Yasin Dülger), Armin Hodzic (Dk. 89 Berat Kalkan)

GENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer Nordfeldt- Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Piris da Motta, Berat Özdemir (Dl. 69 Dominik Furman), Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 İlker Karakaş), Giovanni Sio

GOLLER: Dk. 16 - Dk. 25 Armin Hodzic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Mickael Tirpan, Oussama Haddadi (Kasımpaşa) - Murat Yıldırım, Polomat (Gençlerbirliği)

Fotoğraflar: Murat Akbaş