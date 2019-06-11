Kasımpaşa Galatasaray'ın Trezeguet teklifini reddetti
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'i birlikte götürebilecek geniş bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da devre arasından bu yana transfer edilmek istenen oyunculardan biri de Trezeguet'ydi. Sarı Kırmızılılar'ın dün Kasımpaşa'ya bir teklif daha yaptığı belirtildi.
Devre arasında Diagne'yle birlikte Trezeguet'yi de almak isteyen ancak Kasımpaşa'nın istediği bonservis bedelini karşılayamayan Galatasaray'a bir ret cevabı daha geldi.
Teklif 6 milyon euro
France Football'dan Nabil Djellit'nin geçtiği habere göre, Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa'ya Mısırlı oyuncu için 6 milyon euroluk teklif yaptı ancak Kasımpaşa bu bonservis ücretini kabul etmedi.
Haberde ayrıca Afrika Kupası'nda ülkesinin en önemli hücumcularından biri olacağı belirtilen 24 yaşındaki oyuncuyla Marsilya ve Roma'nın da ilgilendiği belirtildi. Trezeguet'nin Kasımpaşa'yla 2021'e kadar kontratı bulunuyor.
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