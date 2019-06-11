Devre arasında Diagne'yle birlikte Trezeguet'yi de almak isteyen ancak Kasımpaşa'nın istediği bonservis bedelini karşılayamayan Galatasaray'a bir ret cevabı daha geldi.

Teklif 6 milyon euro

France Football'dan Nabil Djellit'nin geçtiği habere göre, Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa'ya Mısırlı oyuncu için 6 milyon euroluk teklif yaptı ancak Kasımpaşa bu bonservis ücretini kabul etmedi.

Haberde ayrıca Afrika Kupası'nda ülkesinin en önemli hücumcularından biri olacağı belirtilen 24 yaşındaki oyuncuyla Marsilya ve Roma'nın da ilgilendiği belirtildi. Trezeguet'nin Kasımpaşa'yla 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

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