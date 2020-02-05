Kasımpaşa, Fuat Çapa yönetiminde ilk kez çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takım, ligin 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri’nde Fuat Çapa yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek çalışmayla devam edecek.