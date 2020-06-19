Kasımpaşa: Fenerbahçe’ye konsantreyiz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, “O takıma karşı 90 dakika hatta 90 dakikadan da fazla konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Her an skoru değiştirebilecek oyunculara sahipler” dedi ve ekledi: “Kalan 7 hafta bizim için çok önemli. Ciddiyetimizi bozmadan devam etmek zorundayız.”