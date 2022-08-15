Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Süper Lig'in 2. haftasında ilk hafta istediği sonuçları alamayan iki takım karşı karşıya gelecek. İlk haftada ağır bir yenilgi alan Kasımpaşa sahasında Ümreniyespor ile 3-3 berabere kalarak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe 'yi ağırlayacak. İki takımın da amacı sahadan 3 puanla ayrılarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyorlar. Bu zorlu mücadelenin hakem ekibi de netleşti.

Maçın orta hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz üstlenecek. 4. hakem olarak ise Ozan Ergün oldu. Bu zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR da ise Emre Malok olacak.

Üst üste 3. maç

VAR hakemi Alper Ulusoy, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri MHK tarafından 3 kez görevlendirildi. Cuma günü Spor Toto 1.Lig'de Manisaspor-Boluspor maçının VAR hakemliğini yöneten Ulusoy, dün de Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemliğini yaptı.

Süper Lig 2. hafta maçına sahne olacak Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi bugün saat 21:45'de oynanacak. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.







