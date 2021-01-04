Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında VAR hakemi kim?
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı oynanıyor. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Sarı Lacivertli ekip futbolcuları 17. dakikada Sinan Gümüş'ün yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi. Maçın hakemi Halis Özkahya, oyunu devam ettirirken Fenerbahçeli taraftar sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında VAR hakemi kim? İşte detaylar.
Süper Lig 2020-2021 sezonu 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe 14. dakikada Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti, 17. dakikada penaltı bekledi. 17. dakikada Sinan Gümüş, Yusuf Erdoğan'ın müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Halis Özkahya, oyunu devam ettirirken, pozisyon sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederken VAR hakemine yoğun eleştirilerde bulundular.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında VAR hakemi kim?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcıları Serkan Olguncan ve Kemal Yılmaz. 4. hakem ise Burak Şeker. VAR koltuğunda Zorbay Küçük, AVAR koltuğunda Ekrem Kan yer alıyor.