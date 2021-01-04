Süper Lig 2020-2021 sezonu 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe 14. dakikada Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti, 17. dakikada penaltı bekledi. 17. dakikada Sinan Gümüş, Yusuf Erdoğan'ın müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Halis Özkahya, oyunu devam ettirirken, pozisyon sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederken VAR hakemine yoğun eleştirilerde bulundular.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında VAR hakemi kim?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcıları Serkan Olguncan ve Kemal Yılmaz. 4. hakem ise Burak Şeker. VAR koltuğunda Zorbay Küçük, AVAR koltuğunda Ekrem Kan yer alıyor.















