Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig’in 11. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

07 Kasım 2019, Perşembe 21:26
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Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlandı

Kasımpaşa Futbol Takımı, Süper Lig’in 11. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’ndeki idman, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30’da Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

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