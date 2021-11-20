Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-3

Süper Lig 'in 13. haftasında 'Haliç Derbisi'nde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

1. dakikada Fatih Karagümrük, Tomas Brecka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin’in yaptığı ortada, altı pas içinde Kasımpaşa savunmasında Brecka’nın ters vuruşunda top ağlara gitti.

18. dakikada Karagümrük ikinci gol şansını kullanamadı. Kasımpaşalı Brecka’dan topu kapan Hedenstad, ceza sahasında uygun pozisyondaki Pesic’a pasını attı. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Pesic’in şutunda Harun gole izin vermedi.

19. dakikada bu kez Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Zukanovic’in hatalı pasında araya giren Yusuf Erdoğan, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Yusuf’un ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda kaleci Viviano sağına uzandı ve gole izin vermedi.

20. dakikada Fatih Karagümrük, Karamoh'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına giren Karamoh’un önüne pasını gönderdi. Karamoh da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

27. dakikada Fatih Karagümrük, Pesic'in penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Penaltıyı kullanan Pesic topu ve kaleci Harun’u ayrı köşelere gönderdi

32. dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf’un gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

45+1. dakikada Bertolacci’nin şutunda top üste direkten döndü. Bertolacci yükseklik kazanan topa bu kez kafayı vurdu, top kaleci Harun’da kaldı.

İlk Yarı Fatih Karagümrük'ün 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

60. dakikada Fatih Karagümrük'te sarı kart gören Zukanovic, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

90. dakikada Karagümrük'te sarı kart gören Lucas Biglia, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

90+4. dakikada Fatih Karagümrük'te Hedenstad kırmızı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-1 mağkup etti.