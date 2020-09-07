Kasımpaşa, Erdem Canpolat’la anlaştı

Kasımpaşa, aralarında Beşiktaş ve Almanya’dan bazı takımların peşinde olduğu Schalke 04’ün gelecek vaat eden kalecisi Erdem Canpolat’la her konuda anlaştı. 19 yaşındaki Erdem’le birkaç gün içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Paşa’da 1 numara olmak için mücadele edecek olan Erdem, kendi yaş grubunun Almanya’daki en iyi isimleri arasında yer alıyor. Genç file bekçisinin, kendisi adına daha iyi olacağını düşündüğü için tercihini Kasımpaşa’dan yana kullandığı konuşuluyor.

Kulüp bu oyuncuya çok güveniyor ve gelecek planlarının da önemli bir parçası olacağına inanıyor.

M. Çağrı Davran / Fanatik Özel







