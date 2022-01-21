Kasımpaşa durdurulamıyor!

Kasımpaşa bu sezon oynadığı iki Galatasaray maçında da geriden gelip puan aldı. Sezonun ilk yarısında, 3. haftada oynanan karşılaşmada rakibi karşısında Galatasaray 32 ve 38'de attığı gollerle deplasmanda iki farkı yakalasa da Paşa, 45+2 ve 66'da bulduğu gollerle beraberliği sağlamayı başarmıştı. Dün gece de Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında ilk yarıda üstün duruma geçti ve devrenin uzatma anında Kasımpaşa yine beraberliği sağladı. 60'ta sahneye çıkan Umut Bozok Paşa'yı öne geçirdi, 90+3'te de Kevin Varga son noktayı koydu, karşılaşma Lacivert-Beyazlılar'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

5 maçta 13 puan

Teknik ekip değişikliğinden sonra atağa kalkan Lacivert-Beyazlılar Sami Uğurlu yönetimindeki 5 maçta da kaybetmedi, 13 puan topladı. Galatasaray mücadelesinden önceki 3 maçta; Giresun (d-2-0), Hatay (3-1) ve Altay'ı (2-0) deviren İstanbul ekibi, galibiyet serisini 4 maça taşımış oldu.