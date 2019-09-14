Kasımpaşa dibe vurdu

Kasımpaşa için Süper Lig’de işler hiç de iyi gitmiyor... Son olarak Galatasaray deplasmanından da eli boş dönen Lacivert-Beyazlı ekibin galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Bu sezon 4 hafta geride kalırken sadece 1 puan toplayabilen Kemal Özdeş ve öğrencileri için tehlike çanları erken çalıyor. Geçen sezon yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayan ve sezon başı tekrar takımın başına geçen Özdeş, kötü gidişe bir an önce son vermek istiyor. Kasımpaşa önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

Quaresma etkisizdi

Kasımpaşa formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıkan Ricardo Quaresma, Galatasaray karşılaşmasında etkisiz kaldı. Maça sağ kanatta başlayan, ancak Nagatomo’yu bir türlü geçemeyince kanat değiştiren Portekizli futbolcu, Mariano’nun karşısında da bekleneni veremedi.