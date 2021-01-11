Kasımpaşa Derrick Luckassen transferini resmen açıkladı

Süper Lig'de transfer harekatına başlayan Kasımpaşa, PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.







