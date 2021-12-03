Kasımpaşa çıkış arıyor

Kasımpaşa kötü başladığı sezonda bir türlü toparlanamadı, 14. haftada 19. sıraya geriledi. Kötü durumdan bir an önce kurtulmak isteyen Lacivert-Beyazlı ekip Beşiktaş ’ı gözüne kestirdi. Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Paşa kazanıp yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor.

Kupada 3. Lig’den Alanya Kestel’i rotasyonlu kadrosuyla devirip moral bulan Kasımpaşa, Süper Lig ’de 4 Nisan 2021’de oynadıkları son maçta sahasında 1-0 yendiği Beşiktaş önünde bir kez daha galibiyet için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan ön libero Sadiku ile sağ kanat Dirar oynayamayacaklar.