Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
2. dakikada ceza sahasına açılan ortada Alan’ın kafayla aşırttığı topla arka direkte vuruşan Tarkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
7. dakikada Yusuf’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alan’ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
GOL | 13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Varga’nın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.
18. dakikada Aytaç’ın pasında topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
45. dakikada Melnjak’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tunay’ın sert vuruşunda top üst direkten oyun alanı içine döndü.
GOL | 60. dakikada Kasımpaşa'dan Alan, farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.